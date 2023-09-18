В Пермском крае заболеваемость гепатитом А выросла в 2,5 раза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье за 8 месяцев этого года гепатитом А заразился 51 житель. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период времени — 20 случаев заболевания.

При этом, как отмечают в Роспотребнадзоре Пермского края, среднемноголетний уровень заболеваемости не превышен. В группу риска входят дети от 1 до 2 лет. Но больше всего заболевших среди взрослых, на долю которых приходится 66,6%. Также больше всего заражений произошло в Перми и Пермском районе.

С начала года в Пермском крае против гепатита А привито 3687 человек, в том числе 661 ребенок.

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