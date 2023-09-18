В Прикамье открыли памятник в честь шести погибших полицейских

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
В Верещагино у здания территориального отдела внутренних дел состоялось открытие мемориала, посвященного полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
На церемонии открытия присутствовали представители администрации округа, краевого МВД и ветераны органов внутренних дел. Памятник посвящен шести силовикам: Ивану Южакову, Павлу Овченкову, Савелию Шатрову, Вячеславу Старкову, Дмитрию Горбунову и Алексею Быкову. В числе перечисленных героев погибшие во время Второй мировой войны, а также во время службы в Чеченской Республике и Республике Дагестан.
К мемориалу возложили цветы.
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