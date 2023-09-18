На трассе Прикамья при столкновении с лосем погиб пассажир иномарки

Скрин видео из Telegram-канала ЧП Пермь новости

В ночь на 16 сентября на 81-м километре трассы Полазна — Чусовой автомобиль BMW сбил лося. Кадры с места ДТП появились в соцсетях. Автор видео показывал, что у иномарки «вырвало крышу».

Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Прямо перед иномаркой выскочил лось. Машина не успела увернуться. После столкновения ее отбросило далеко в кювет. Животное погибло.

За рулем BMW был 54-летний мужчина. Он отделался ушибами. Одного из пассажиров срочно госпитализировали, а второго спасти не удалось — он скончался на месте аварии.

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