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НовостиСпорт17 сентября 2023 19:08

«Амкар» сыграл вничью с «Чертаново» на домашнем поле

Пермяки пропустили мяч в добавленное время
Лела Минадзе
Фото: ФК «Амкар Пермь»

Фото: ФК «Амкар Пермь»

В рамках второго круга чемпионата второй лиги среди команд группы «Серебро» пермский ФК «Амкар» сыграл со столичным «Чертаново» на домашнем поле.

Открыть счет удалось только на 77-й минуте матча — вперед вышли пермские футболисты. Соперники смогли сровнять счет в добавленное время и завершить встречу вничью. Итоговый счет 1:1.

Сейчас «Амкар» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы. Следующая игра состоится 23 сентября на выезде. Соперником станет липецкий «Металлург».

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