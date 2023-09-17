В Перми благоустроят более 17 га земли рядом с Восточным кладбищем

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми объявлен аукцион по поиску подрядчика, который благоустроит пустырь в Мотовилихинском районе, прилегающий к территории Восточного кладбища.

До конца 2023 года на 17 га земли намерены устроить систему дренажа и асфальтовое покрытие. Максимальная стоимость контракта составляет 57 млн рублей.

Напомним, что кладбище «Восточное» планировали открыть еще в конце 2022 года. Там же намерены открыть крематорий. Планы по использованию участка после обновления не сообщаются. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края.

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