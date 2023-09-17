Пермяк победил на Московском марафоне, установив рекорд

Фото: Telegram-канал Московского марафона

В воскресенье, 17 сентября, в юбилейный 10-й раз состоялся самый массовый забег страны — Московский Марафон. В нем приняли участие порядка 30 тысяч человек. Были доступны две дистанции — на 10 км и на 42,2 км.

Победу на дистанции 10 км одержал пермский бегун Владимир Никитин. Он преодолел ее за 28 минут 1 секунду. Этот результат стал новым рекордом соревнования. Прошлый рекорд 2020 года также принадлежал ему — 28 минут 22 секунды.

Владимир Никитин является многократным чемпионом и рекордсменом России в беге на длинные дистанции. 31-летний бегун — мастер спорта России международного класса.

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