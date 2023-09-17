В Прикамье археологи открыли средневековый могильник на берегу Чусовой

Фото: Нигина БЕРОЕВА

В Пермском крае археологи обнаружили средневековый могильник на берегу реки Чусовая и ее притока Шушпанки. С конца 19 века его называли «Шушпанский могильник». Известно о нем было лишь со слов местных жителей, а теперь его по-настоящему открыли. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Археологическую разведку проводили сотрудники Уральского отделения РАН совместно с коллегами из ПГНИУ и ПГГПУ. Они рассказали, что могильник разграблен, а основная часть вещей уже давно похищена.

При этом были обнаружены керамические сосуды, железные орудия труда, одежда, детали бронзовых украшений. Находки датируются 7-14 веками. Теперь их исследуют в лабораториях.

Археологи планируют и дальше проводить исследования в долине Чусовой.

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