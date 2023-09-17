В Перми пройдет выставка животных, которым ищут дом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми 24 сентября состоится благотворительный фестиваль-выставка «КотоФест» (0+). Об этом в соцсетях рассказали организаторы мероприятия.

Событие запланировано с 12:00 до 19:00 на Часовом заводе по улице Чернышевского, 28. Состоится выставка кошек и собак из приютов «Матроскин», «Счастливый хвост» и «Доброе сердце». Для них будут искать новый дом — ответственные хозяева смогут забрать животных.

Кроме того, приюты будут принимать сухие и влажные корма, наполнители, домики, лежанки и переноски. Также в рамках выставки запланированы конкурс яблочного пирога, живая музыка, котомаркет, мастер-классы и лекции об уходе за животными от ведущих ветеринаров города. Вход свободный.

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