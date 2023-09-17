В Прикамье откроется новая сеть заправок для электромобилей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае появится новая сеть заправок для электромобилей «Пункт Е». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». До конца года в регионе могут появиться до 15 зарядных станций этой сети.

Это будут «быстрые» станции мощностью от 50 до 150 киловатт. В этом году компания заходит в 10 регионов. Общее количество станций планируют увеличить до 270.

Кроме того, «Пункт Е» занимается установкой персональных зарядных станций на личном машино-месте на парковке у дома.

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