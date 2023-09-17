Предприятия Прикамья обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае до 17 сентября сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Как сообщили в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре, объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени.

Предприятия региона обязали снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Исполнение требований проверят, отобрав и исследовав пробы воздуха на предмет загрязнения.

Предприятиям, которые не выполнили требования, грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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