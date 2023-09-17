В Соликамске протились с 22-летним бойцом, погибшим в ходе СВО

Фото: администрация Соликамкого городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 22-летний Никита Хомяков из Соликамска. О этом сообщили в администрации Соликамкого городского округа.

Никита учился в местной школе №4, а затем в Соликамском автодорожно-промышленном колледже. С детства занимался спортом — легкой атлетикой и кикбоксингом.

Служить в армию Никита отправился в 2021 году, подписав контракт. С ним простились 15 сентября на малой родине.

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