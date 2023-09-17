В Перми назначили нового главу ПАИЖК

Фото: krpk59.ru

Директором Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (ПАИЖК) стал Алексей Бураков — глава Фонда развития Пермского края. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Алексей Бураков возглавил ПАИЖК с 13 сентября. Агенство существует с 2005 года. Оно предоставляет займы в рамках достройки проблемных домов, а также выполняет функции техзаказчика.

Фонд развития Пермского края занимается инвестированием в приоритетные проекты региона, такие как судостроения и строительство ледовой арены в микрорайоне Ива. Обе структуры, которые сейчас возглавляет Алексей Бураков, учреждены краевым правительством.

Кроме того, он является гендиректором Корпорации развития Пермского края (КРПК). Ее учредил Минстрой Прикамья. Ее главным проектом было строительство ЖК «Любимов» в Березниках.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер