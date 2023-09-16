Жителя Прикамья за убийство отправят в психбольницу

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Год назад в Верещагино 58-летний мужчина гостил в доме своей знакомой, где собралась большая компания. Утром верещагинец поссорился с одним из гостей, схватил нож и дважды ударил им в грудь соперника. От полученных ран тот скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ходе следствия сотрудники Верещагинского межрайонного следственного отдела назначили

судебно-психиатрическую экспертизу. Она определила, что обвиняемый страдает психическим расстройством и убийство совершил в состоянии невменяемости. А, следовательно, нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.