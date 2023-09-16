Танцовщица из Перми отсудила компенсацию у московского отеля

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Пермячка прилетела в столицу, предварительно забронировав себе номер в отеле на Арбате. Но когда она спускалась по плохо освещенной лестнице в отельный санузел, оступилась и упала. В результате падения с лестницы женщина ударилась головой о стену и вывихнула левую ногу.

Вместо запланированных в Москве дел пермячке пришлось отправиться в больницу. К тому же женщина постоянно участвовала в соревнованиях по спортивным танцам, неоднократно занимая призовые места. Но вывих лишил ее возможности принять участие в состязаниях.

В результате она подала иск к отелю за свое падение.

Индустриальный суд Перми принял во внимание и необходимость длительного лечения, и вынужденный отказ от спортивных танцев. В итоге танцовщице присудили компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, а также убытков, понесенных в связи с травмой (25 тысяч рублей) и утраченного заработка в размере 35 681 рублей. Также отелю придется выплатить штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя - 137 874 рублей.