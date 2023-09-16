В Перми на ринг выйдет олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев

Альберт Батыргазиев. Фото: Reuters

Первый турнир по профессиональному боксу лиги Ural FC состоится в Перми 20 октября в рамках форума «Россия – спортивная держава». Главным поединком станет схватка между олимпийским чемпионом 2020 года россиянином Альбертом Батыргазиевым и венесуэльцем Эндером Луцесом.

- Несмотря на свой возраст, Альберт уже добился больших результатов, - приводит слова генерального директора Ural FC Радмира Габдуллина пресс-служба лиги. - Сейчас Батыргазиев намерен покорить олимп профессионального бокса, и я уверен, что для него нет ничего невозможного.

Также значимым событием турнира станет дебют в профессиональном боксе российского бойца смешанных единоборств Кирилла Сидельникова. Его соперником станет кикбоксер из Марокко Нидаля Бикири. Бой пройдет в формате четыре раунда по три минуты.