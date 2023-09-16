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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 8:59

В Перми пропала 9-летняя девочка

Вика Волкова из Перми утром в субботу села в трамвай и исчезла
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

В Перми разыскивают 9-летнюю Викторию Волкову. Известно, что сегодня, в субботу, 16 сентября, школьница села в трамвай 5-го или 7-го маршрута на остановке Плеханова. С тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Приметы Вики: рост 145-150 сантиметров, худенькая, волосы темные кудрявые. Глаза карие, кожа смуглая.

Девочка была одета в голубую куртку и синие джинсы, под курткой розовая кофта с рисунком киви. На ногах – белые кроссовки.

Ребенок нуждается в медицинской помощи, уточняют волонтеры. Вика не разговаривает.

Если вы видели пропавшую малышку, позвоните в полицию. Ваша внимательность может спасти ребенка.