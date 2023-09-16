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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 7:41

В Прикамье в гараже сгорел мужчина

В причинах пожара в Кизеле, на котором погиб человек, разбираются следователи
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Рано утром в пятницу, 15 сентября, произошел пожар на улице Борьбы в Кизеле. Когда первые пожарные прибыли на место, выяснилось, что загорелись вещи в гараже.

На ликвидацию пожара потребовались считанные минуты. Но после того, как огонь был потушен, оказалось, что в пожаре погиб находившийся в гараже мужчина.

Сейчас проверку обстоятельств и причины пожара ведут сотрудники надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю, а также следователи Следственного управления СКР по Пермскому краю.