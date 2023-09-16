В Пермском крае пьяный водитель угрожал гаишникам отверткой

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21-летний водитель «семерки» из Пожвы поздним вечером врезался в «Мицубиси Лансер». Когда на место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они проверили водителя отечественной легковушки на состояние алкогольного опьянения. Оказалось, что тот не только сел за руль пьяным, но и то, что ранее он уже отбыл арест в 10 суток за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

- В ходе разбирательства нетрезвый молодой человек, выражая несогласие с действиями полицейских, взял отвертку и, направив ее в сторону госавтоинспекторов, угрожал им физическим насилием, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В отношении молодого человека были возбуждены два уголовных дела: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за применение насилия в отношении представителя власти.

Кудымкарский городской суд назначил ему наказание – 240 часов обязательных работ и штраф в размере 20 тысяч рублей.