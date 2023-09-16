Пермская футбольная команда сыграла с «Зенитом»

Фото: ЖФК «Звезда-2005»

15 сентября в Санкт-Петербурге пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» в рамках ½ финала Winline Кубка России встречался с «Зенитом».

На 33-й минуте матча футболистка питерского клуба Лина Якупова забила первый и единственный в этой игре гол. И хотя в концовке встречи «звездочки» были близки к тому, чтобы забить, счет на табло не изменился. «Звезда-2005» проиграла «Зениту» со счетом 0:1.

- Нет ударов - нет голов,- прокомментировала проигрыш своей команды футболистка Маргарита Широкова. – У нас было много потерь и много ошибок, вот и результат.