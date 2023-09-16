В Перми покажут фильм Сергея Четверухина «Сказительница»

Главная героиня - актриса Люся Прохоренко Фото: кадр из фильма

19 сентября в Перми состоится первый показ документального фильма Сергея Четверухина «Сказительница» (16+).

Его главная героиня актриса Люся Прохоренко, которая после Новосибирского театрального института, переехала в Пермь и работает в Театре-Театре.

- Девушка полна амбиций, надеется профессионально реализоваться и стать счастливой в чужом городе. Однако через год Люсю настигает разочарование: ни интересных ролей в театре, ни питательной городской культурной среды. Утешение актриса находит в сочинении сказок, - рассказывают о фильме его создатели.

Фильм «Сказительница» в конце августа получил свой первый приз – специальный диплом жюри Lendoc Film Festival (Санкт-Петербург) за открытие интересного и современного героя. Картина уже приглашена для участия в нескольких российских и международных фестивалей.

Премьера в Перми состоится 19 сентября в 19.00 в кинотеатре Синема 5 по адресу (ул. Петропавловская, ТЦ IMALL Эспланада).

Участие в премьерном показе примет режиссер Сергей Четверухин. Он родился в Перми в 1977 году, является автором популярных романов «Опен Эйр», «Жы-Шы», «Ночной Консьерж» и сценаристом фильмов «Тренер» (режиссер Данила Козловский), «Смертельные иллюзии» (режиссер Олег Асадулин).