Иван Семенов стал космонавтом в спектакле Пермского театра кукол

Сезон в театре кукол откроется развлекательной программой с квестом, лотереей и конкурсами. Фото: Дарья Лепенышева

В эту субботу, 16 сентября Пермский театр кукол открывает 87-й театральный сезон. Зрители увидят премьеру спектакля «Уроки жизни Ивана Семенова» (6+) по повести Льва Давыдычева.

Авторы постановки по-новому взглянули на главного героя: в их версии мальчик не лентяй, а творческий ребенок, которому тесно в рамках обычной школы. Иван предстанет в образе советского школьника, а после - космонавта, ведь он так хотел стать «лунатиком».

Перед спектаклем пройдет развлекательная программа с квестом, лотереей и конкурсами.

К концу ноября в театре состоится премьера сказки «Цветик-Семицветик» по произведению Валентина Катаева. А в конце года театр кукол традиционно представит новогодние спектакли: «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+) о том, как Волк и Ворона украли одежду зимнего волшебника, и чуть не лишили лесных обитателей праздника, и «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (0+) о сказочных зверях, которые собрали музыкальную группу, и случайно разбудили медведя от спячки.