Пермский «Молот» уволил почти весь тренерский штаб

По обоюдному согласию сторон тренерский штаб ХК «Молот» покидают главный тренер Сергей Бердников, старший тренер Николай Бардин, тренер защитников Алексей Коледаев и видеотренер Сергей Дружинин. В тренерском штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Хомутов, а также тренер по физподготовке Александр Бессонов. Об этом говорится в официальной группе хоккейного клуба ВКонтакте.

Прощаясь с командой, Сергей Бердников отметил неплохую серию игр с "Соколом" в плей-офф в прошлом сезоне и неплохую выездную серию на старте сезона. Но признал, что справиться удалось не со всеми задачами, поставленными руководством клуба.

- Считаю, что у "Молота" все впереди, игр еще много. Болельщикам спасибо за поддержку! В Перми хорошие болельщики, понимающие, всегда поддерживающие команду. Желаю удачи и пусть все задачи, которые были поставлены перед командой будут выполнены! - сказал бердников.

«Молот» в свою очередь поблагодарил Сергея Павловича, Алексея Николаевича, Николая Владимировича и Сергея Александровича за работу и пожелал успешного и многолетнего продолжения тренерской карьеры.

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