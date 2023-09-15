В Пермском университете проведут занятия по астрологии и гадальным картам Таро

Фото: https://t.me/permuniversity

Сегодня, 15 сентября, на территории студенческого городка пермского классического университета масштабный фестиваль для всех жителей города – «Кампус фест». Он прощдлится до 22.00. Кампус открыт для всех желающих.

В программе – лекторий «А в деньгах ли счастье?», пикник с Центром карьеры ПГНИУ, экспозиция на тему «Книги радости и счастья», консультации по натальным картам и арканам и многое-многое другое.

Всех гостей «Кампус феста» также ждет розыгрыш подарков. Специально для «Кампус феста» студент историко-политологического факультета ПГНИУ Клим Вихарев (Milkev) подготовил серию вдохновляющий плакатов, посвященных тематике фестиваля.

Если вы не можете прийти на фестиваль, то наблюдать за мероприятием можно в телеграм-канале университета.