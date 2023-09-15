Мама погибшего в Перми самокатчика ищет свидетелей смертельной аварии

Фото: скриншот видео Пермь с огоньком

В редакцию "Комсомольской правды" обратилась знакомая мамы погибшего в Перми водителя электросамоката, с просьбой помочь найти свидетелей произошедшего. Смертельная авария, напомним, произошла 5 сентября на улице Промышленной.

- Около 08:00 столкнулись Lexus и электосамокат. 26-летний водитель последнего ехал в том же направлении, что и 50-летний водитель иномарки. Парень при перестроении не уступил дорогу и попал под колеса авто. Полученные травмы оказались смертельными, - сообщили в городском ГИБДД.

Однако родственники погибшего думают, что виновным может быть водитель Lexus.

- Нужно видео или фото момента ДТП или свидетели. Также прошу отозваться человека, включившего кнопку на светофоре. По официальной версии, самокатчик не уступил дорогу Lexus. Но есть версия, что Lexus ехал по встречной полосе на красный свет и не затормозил на пешеходном перекрестке, а также не подавал звуковой сигнал. Камер нет, видеорегистратора у водителя Lexus тоже нет, свидетелей ДТП полиция не нашла, - сообщила знакомая матери погибшего самокатчика.

Свидетелей аварии или тех, у кого есть фото или видео момента ДТП, просят писать на страницу "Комсомолки" в соцсети

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