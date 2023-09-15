В Перми умер заслуженный врач РФ Алексей Грачев

Фото: Минздрав Пермского края

В Перми на 76-м году жизни скончался бывший главный врач Клинической медико-санитарной части №1 Алексей Грачев. Он умер 14 сентября после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Алексей Николаевич руководил медучреждением более 30 лет. Под его руководством больница промпредприятия превратилась в многопрофильную городскую клинику. В 1994 году Грачеву присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Алексей Грачев посвятил служению медицине без малого полвека. Он ушел на заслуженный отдых в 2017 году.

Коллеги вспоминают его как компетентного руководителя, а также внимательного и чуткого человека, неравнодушного к чужим проблемам. Прощание пройдет 16 сентября, его похоронят на Северном кладбище.

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