На пермском стадионе «Юность» начали сносить трибуны

Фото: администрация Перми

В Перми стартовали работы по реконструкции стадиона «Юность». Там уже начали сносить трибуны и подтрибунные помещения. Об этом рассказывает Ура.ру.

Напомним, что старое здание с трибунами намеренны полностью снести, а на его месте построить четырехэтажный спорткомплекс. В нем будут универсальный тренажерный зал для игровых видов спорта, а также для спортивных танцев со специальным паркетом. Кроме того, появятся новые трибуны. Они вместят 1616 зрителей.

На реконструкцию стадиона потратят 1,97 млрд рублей. Завершить ее намерены в ноябре 2024 года. После обновления там планируют проводить массовые мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер