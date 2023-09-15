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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:05

На пермском стадионе «Юность» начали сносить трибуны

Их место займет новый спорткомплекс
Лела Минадзе
Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

В Перми стартовали работы по реконструкции стадиона «Юность». Там уже начали сносить трибуны и подтрибунные помещения. Об этом рассказывает Ура.ру.

Напомним, что старое здание с трибунами намеренны полностью снести, а на его месте построить четырехэтажный спорткомплекс. В нем будут универсальный тренажерный зал для игровых видов спорта, а также для спортивных танцев со специальным паркетом. Кроме того, появятся новые трибуны. Они вместят 1616 зрителей.

На реконструкцию стадиона потратят 1,97 млрд рублей. Завершить ее намерены в ноябре 2024 года. После обновления там планируют проводить массовые мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

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