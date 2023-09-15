В Перми отопительный сезон начнется с 19 сентября

С 25 сентября тепло начнет появляться в жилых домах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Запуск тепла в Перми начнется на следующей неделе – с 19 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Эдуард Соснин.

«Не ждем традиционную пятидневку с температурой ниже +8 градусов и с 19 сентября начинаем запуск тепла в городе», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Традиционно, в первую очередь, отопление будут подавать в детские сады, школы и больницы. С 25 сентября тепло начнет появляться в жилых домах. Учитывая рельефность города, обычно процесс запуска тепла занимает 2-3 недели. Также в каждом районе начнут работать «горячие линии», куда пермяки смогут сообщить о проблемных ситуациях.

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