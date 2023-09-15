Азбука финансов: как подготовиться к ипотеке

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Интерес жителей Пермского края к ипотечным программам Сбера продолжает расти. Это обусловлено, в том числе и тем, что строительная отрасль региона развивается и выводит на рынок новые комфортные жилые комплексы. Все больше пермяков задумываются над тем, чтобы приобрести комфортное жилье с наибольшей выгодой для себя.

Разумеется, ипотека - событие большое, долгосрочное и ответственное, поэтому мы подобрали несколько советов, как подготовиться к ипотечному кредиту и на что стоит обратить внимание.

Учитывайте планы семьи

Если на протяжении всей жизни вы жили с родителями или последние годы снимали совместное жилье с братом, сестрой или другом, следует заранее оповестить их о вашем желании приобрести квартиру в ипотеку и обозначить сроки планируемого переезда. Это необходимо для того, чтобы ваши сожители также перестроили свои планы, исходя из новых условий, и в случае необходимости перераспределили бюджет или нашли себе нового соседа.

Не ищите идеальное жилье

Помните, что ипотека - не навсегда. Особенно если вы живете в городе-миллионнике. Вполне возможно, что вы дважды, а то и трижды за свою жизнь продадите предыдущую ипотечную квартиру и купите новую. Поэтому не стоит пытаться найти и сразу приобрести жилье своей мечты, особенно если речь идет о покупке первой недвижимости. Города расширяются, районы застраиваются и меняются, да и портрет квартиры мечты может значительно отличаться в 20 и в 30 лет.

Правильно копите на первоначальный взнос

Первоначальный взнос по ипотеке - обычно самая значительная трата по кредиту за весь его срок. Чтобы ускорить этот процесс, можно использовать вклад или накопительный счет. На рынке представлены как краткосрочные депозиты (на 3 месяца), так и долгосрочные (от 1 года) - в зависимости от ваших потребностей. По возможности лучше выбирать именно вклад, причем с возможностью пополнения, но без возможности частичного снятия. Это убережет вас от соблазна потратить часть денег на что-то другое.

Также помните, что чем выше будет ваш первоначальный взнос, тем ниже получится итоговая переплата по кредиту. Выплату страховки по кредиту также желательно заранее заложить в ежегодные расходы.

Закройте другие кредиты

Постарайтесь заранее закрыть другие кредиты, хотя бы крупные, за несколько месяцев до подачи заявки на ипотеку. За это время ваша кредитная история успеет обновиться, а объем кредитной задолженности сократится. Все это напрямую может повлиять как на само одобрение ипотеки, так и на конечные условия банковской ссуды.

Привлеките созаемщика или поручителя

Если банк считает ваш доход недостаточным для выдачи ипотечного кредита на необходимую сумму, а накопление средств на более высокий первоначальный взнос займет много времени, можно привлечь созаемщика или поручителя по кредиту. В этом случае банк при принятии решения о выдаче кредита будет учитывать ваш совокупный доход.

Только помните, что и созаемщик, и поручитель будут обязаны выплатить кредит за вас, если у вас возникнут материальные сложности, а возраст каждого из них не должен превышать максимальный возраст заемщика в банке на момент окончания срока кредита. В то же время созаемщику будет принадлежать доля в вашей ипотечной недвижимости наравне с вами. При этом ваш супруг или супруга обычно автоматически становится вашим созаемщиком.