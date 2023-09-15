Как пенсионеру сохранить доступ к деньгам, если подведет здоровье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Как получить доступ к деньгам?" — частый вопрос родственников к банку, когда у близкого возникают серьёзные проблемы со здоровьем. Но без доверенности или оформленной опеки банк не имеет права отдать деньги клиента другим людям, даже близким родственникам. Разбираемся вместе с экспртами СберБанка, как подготовиться к такой ситуации заранее.

Подключить интернет-банк

Доступ к интернет-сервисам могут открыть только банковские сотрудники и только в офисе. Однако после этого в банке можно не появляться ещё долго — мобильные приложения и веб-версии онлайн-банков предлагают много возможностей. Даже если человек не передвигается без посторонней помощи, он сможет переводить средства, покупать товары и открывать или закрывать свои счета через телефон или компьютер.

Оформить доверенность

Если человек утратил мобильность, близкие по доверенности смогут представлять его финансовые интересы. Например, снимать с его счёта наличные, перевыпускать карты, арендовать от его имени сейфовые ячейки. Существуют банковская и нотариальная доверенности. Они различаются как по функциям, так и по стоимости.

Выпустить для своего счета дополнительную карту

Дополнительную карту можно оформить и передать другому человеку, которому доверяете. Получить эту карту можно только в банковском офисе с паспортом. Человеку, который будет пользоваться картой, идти в банк необязательно – нужен только его паспорт.

Оформить вклад на имя близкого человека

Этот способ также позволяет защитить близких людей. Однако человек, который открыл вклад на другое имя, уже не сможет распоряжаться этими средствами. Для открытия вклада нужно посетить банк с паспортом. Человек, на чьё имя открывается вклад, тоже должен присутствовать и не забыть свой паспорт.

Открыть доступ к наличным деньгам своим близким

Небольшие суммы можно хранить дома, но для более крупных денег лучше открыть сейфовую ячейку. Данные того человека, которому вы доверяете доступ к своим средствам, можно указать в договоре на аренду ячейки.

Навести порядок в финансовых документах

Желательно рассказать близким, где вы храните договоры на вклады и кредиты. В этих документах есть все реквизиты для финансовых операций. Родные или друзья смогут пополнять за вас счёт, платить за кредит и за аренду сейфовой ячейки, а также выполнять многие другие действия.

Застраховать жизнь и здоровье

Предотвратить беду нельзя, но можно застраховаться от ее последствий. Заранее оформленная страховка покроет расходы на реабилитацию здоровья. А страхование кредитов позволит наследникам не выплачивать ваш долг.

Настроить автоматические платежи по важным расходам

Вам и вашим близким не нужно будет переживать за кредиты, «коммуналку», страховку и другие обязательные расходы.