Депутаты городской Думы ответили на вопросы пермяков

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 80 вопросов задали пермяки депутатам городской Думы во время Марафона «Дума Онлайн».

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, открывшая Марафон, за час ответила на 17 вопросов, в основном они касались благоустройства и ЖКХ. В частности, депутат сообщила жителям Орджоникидзевского района о том, что новый сквер в микрорайоне Бумкомбинат откроется к концу сентября.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин помог жителям Индустриального района решить вопрос о вывозе мусора с контейнерных площадок.

К заместителю председателя Пермской городской Думы Максиму Спиридонову жители микрорайона Пролетарский обратились с просьбой посодействовать в организации обучения представителей старшего поколения мобильной грамотности. Депутат рассказал, что такие занятия проходят в общественных центрах микрорайона и предложил активистам присоединиться.

Также депутаты отвечали на вопросы о наружном освещении, благоустройстве долин малых рек и содержании газонов. Такие Марафоны¸ во время которых жители города могут напрямую обратиться с проблемами к депутатам, и далее будут регулярно проводиться в Перми.