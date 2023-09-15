В ходе СВО погиб 23-летний рядовой мотострелкового батальона из Прикамья

Фото: администрация Частинского муниципального округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 23-летний Константин Коротаев из села Частые. Об этом сообщили в администрации Частинского муниципального округа.

Константин окончил Частинскую среднюю общеобразовательную школу, а потом поступил в Частинский филиал ГБПОУ «Строгановский колледж». Молодой человек прошел срочную службу, а затем решил остаться в армии по контракту. Был рядовым мотострелкового батальона.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер