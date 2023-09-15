В Пермском крае в 2,5 раза выросла заболеваемость гепатитом А

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За восемь месяцев 2023 года в Пермском крае зарегистрирован 51 случай вирусного гепатита А. Показатель заболеваемости составил 1,96 на 100 тыс. населения. Это в 2,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая высокая заболеваемость гепатитом А наблюдается в Перми и Пермском районе. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Гепатит А – острая вирусная инфекционная болезнь. Она проявляется общим недомоганием, тошнотой, рвотой, иногда желтухой, изменением показателей крови. Вирус гепатита А отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям. Инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней. В группу риска по заболеванию входят дети в возрасте 1-2 лет, а также взрослые, на долю которых приходится 66,6%.

В качестве профилактики гепатита А специалисты рекомендуют соблюдать правила личной гигиены и обрабатывать фрукты, овощи, ягоды и зелень. Также важно пить качественную воду. Одной из эффективных мер профилактики заболевания является вакцинация. С начала года в Прикамья против гепатита А привито более 3,6 тысяч человек, в том числе 661 ребенок.

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