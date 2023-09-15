«Т Плюс» начинает отопительный сезон 2023-2024 в Березниках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Березниковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» начинают поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы и жилфонда города Березники. Согласно постановления городской администрации № 1476 от13.09.2023г., отопительный сезон 2023-2024 стартует 18 сентября. Пусконаладочные работы продлятся до 1 октября.

Поэтапно теплом будут обеспечены свыше 100 социальных объектов, 946 многоквартирных домов и 509 частных жилых домов. Сейчас тепловая инспекция Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Березниках начала принимать заявки на подачу теплоносителя. Дополнительно проверяется заполнение внутренних систем в социально-культурных объектах. Процесс контролируется местными властями.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подготовку к отопительному сезону 2023-2024 в городе Березники. К несению нагрузок подготовлен теплоисточник Березниковская ТЭЦ-2, две насосные станции, правобережная котельная и 43 блочных тепловых пункта. Проведены гидравлические испытания для 527 км теплосетей, что позволит стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

«Со своей стороны, теплоэнергетики выполнили подготовку теплосетевой инфраструктуры. Напоминаем, что запуск теплоносителя – поэтапный процесс, и тепло будет появляться в домах и учреждениях постепенно, по мере получения заявок от клиентов и вывода на режимы тепломагистралей», – отметил технический директор – главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.

Жителям важно помнить, что качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управдомы.