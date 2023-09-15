Пермский ТЮЗ открывает 60-й сезон «Прибайкальской кадрилью»

Фото: Александр Медведев.

15 сентября комедией «Прибайкальская кадриль» (16+) в постановке народного артиста РФ Михаила Скоморохова Пермский ТЮЗ открывает 60-й сезон. Спектакль состоится в историческом здании. Но в ближайшее время театр собирается открывать вторую сцену - в здании памятника архитектуры значения «Дом уездного земства» по улице Пермской, 66, реконструкция которого велась с 2021 года. Оба здания будут соединены переходом.

Первой премьерой сезона в ТЮЗе станет музыкальная эпопея «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) по мотивам романа Льва Толстого. Зрители увидят ее уже через месяц, премьерные спектакли состоятся 14, 15 и 17 октября. А на декабрь запланирована премьера мюзикла «Новая история страны Оз».