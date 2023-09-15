В Перми продается участок, где планировали построить гипермаркет Castorama

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Мотовилихинском районе Перми продается земельный участок, расположенный рядом с улицей Уинской, 55. Его площадь составляет 49,6 тыс. квадратных метров. Стоимость объекта – 490 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито»

Продавец указал, что данный участок находится в зоне обслуживания и деловой активности местного населения (Ц-2). Территорию разрешено использовать под возведение торгового центра, магазинов, а также для среднеэтажной жилой застройки.

По информации издания Business class, в 2013 году земельный участок рядом с улицей Уинской, 55 приобрела компания ООО «Касторама РУС». Здесь хотели построить второй строительный гипермаркет Castorama, но магазин так и не был построен.

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