Директор школы в Новых Лядах схватил ученика за шиворот и приподнял

Фото: Пермь ЧП и ДТП, новости / Telegram

Департамент образования администрации Перми проводит проверку всех обстоятельств инцидента, произошедшего в школе в Новых Лядах. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что директор «Техно-Школы им. В.П. Савиных» Сергей Каменев схватил одного из учеников за шиворот и приподнял. Судя по фотографии, все это происходило перед другими школьниками, вероятно в актовом зале.

Как сообщили корреспонденту «КП Пермь» в пресс-службе мэрии, сейчас по факту инцидента департаментом образования проводится служебная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Сергей Викторович Каменев является основателем кадетского училища в Перми, которым руководил с 1996 года. В начале 2023 года он вышел на пенсию. В июне этого года был назначен директором «Техно-Школы им. В.П. Савиных» в Новых Лядах.

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