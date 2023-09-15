В Перми пройдут совместные учения волонтеров, спасателей и сотрудников МЧС

Фото: пресс-служба Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

16 и 17 сентября в Перми пройдут региональные учения волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. В учебно-тренировочных сборах будут участвовать пермские спасатели и специалисты регионального МЧС.

Добровольцам расскажут и покажут, что нужно знать при поиске и спасении пропавших людей. Программа разработана таким образом, чтобы навыки поисковой работы смогут приобрести как начинающие добровольцы, так и опытные волонтеры.

Первый день учений будет посвящен изучению теории, волонтерам расскажут, как пользоваться навигацией, применять устройства радиосвязи и оказывать первую помощь пострадавшим.

Во второй день добровольцы отправятся в лес на условные поиски пропавшего человека, где отработают полученные знания на практике: окажут первую помощь, эвакуируют пострадавшего, поработают со специальными радиоустройствами и беспилотным летающим аппаратом.

Учения начнутся 16 сентября в 10.00, по адресу ул. Сысольская, 16 (6 пожарно-спасательная часть 10 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю).

Контактное лицо: Ксения Бондарева – пресс-служба Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, тел. +7 (919)750-10-01.

«Волонтерство – это история про людей с добрым и открытым сердцем. С каждый днем добровольцев, готовых вступить в наше отделение, становится все больше, чему мы очень рады. Но люди, которые готовы приходить на помощь, должны знать, как это делать правильно. Поэтому проведение региональных учений – это новые знания, рост профессионализма и эффективное выстраивание взаимодействия с государственными структурами в сфере поисково-спасательной работы. Таким образом, работа с профессионалами дает новые знания и навыки для новичков, потому что мы не всегда знаем, в какой ситуации можем оказаться, и кому потребуется наша помощь», – рассказала Александра Красильникова, руководитель отделения Национального Центра в Пермском крае.

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