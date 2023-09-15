В некоторых домах Перми 16 сентября на сутки отключат воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 16 сентября, в Свердловском районе Перми запланировано отключение водоснабжения. Будут проходить работы по реконструкции участка магистрального водовода диаметром 90 см по улице Маршрутная. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Работы проводятся для подготовки к зиме и повышения надежности водоснабжения.

Магистральный водовод, находится в работе с 1970 года. И в связи с высокой аварийностью подлежит реконструкции. Для этого аварийный участок водовода необходимо полностью вывести из эксплуатации.

На время реконструкции обеспечить водоснабжение жилых домов и соцобъектов планируется по временному трубопроводу. Он уже проложен, и сейчас необходимо ввести его в работу. Для этого потребуется отключить водоснабжение на сутки.

В результате, с 10.00 часов 16 сентября без воды останутся дома по улицам Куйбышева, 111, 109а, 109б, 117а, Маршрутная, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/2, 13, 14, 14а, 14в, 14ж, 14д, 14/2, 14/4, 17, 18, 19, 21, 23. Восстановить подачу воды планируется в воскресенье в 10.00.

Также перебои с водой вплоть до полного отсутствия могут наблюдаться в микрорайоне Андроново, а также в части Индустриального района Перми от улицы Стахановской до улицы Свиязева и от Мира до Самолетной. Кроме того, пониженное давление подачи воды возможно в домах, расположенных в микрорайонах Крохалево, Октябрьский и Краснова.

Жителям рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений. Компания «НОВОГОР» просит пермяков с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносит извинения за неудобства.

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