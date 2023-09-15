Впервые в России: умные часы могут автономно подключаться к сотовым сетям

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Впервые в России началось внедрение технологии, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Запуск такой услуги начался в пяти регионах страны.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой. Благодаря новой услуге можно использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.

Подобная технология уже работает в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.

-Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился, – комментирует директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле, Саратове и постепенно начнет появляться в других регионах страны.