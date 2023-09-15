В выходные в Пермском крае сохранится теплая погода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Пермском крае характер погоды постепенно начнет меняться из-за ослабевающего влияния антициклона. Облачности станет немного больше, но солнце время от времени еще будет появляться. О погоде на ближайшие дни рассказали специалисты Пермского гидрометцентра.

В субботу, 16 сентября, атмосферное давление будет слабо падать, но обойдется без осадков. Температурный фон в Прикамье останется прежним. Ночью ожидается около +2…+7 градусов, в Перми около +6. В дневные часы воздух прогреется до +18…+23, в Перми до +21. Обойдется без осадков.

В воскресенье, 17 сентября, в северных районах Пермского края пройдут слабые дожди. На остальной территории по-прежнему будет сухо. Ночью температура воздуха будет в пределах +4…+9 градусов, в Перми около +7. Днем потеплеет до +18…+23 градусов, в Перми до +20, на севере региона не выше +13 градусов.

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