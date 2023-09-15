Пермская ювелирная компания отказывается от коллекции «Сердце Пармы»

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Владелец ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин сообщил, что судебный спор вокруг названия «Сердце Пармы» прекращен. Об этом было объявлено на пресс-конференции, где он встретился с Юлией Зайцевой — продюсером писателя Алексея Иванова и автора исторического романа «Сердце Пармы».

Компания приняла решение отказаться от использования названия романа в своей коллекции и отозвать регистрацию на товарный знак «Сердце Пармы». На прошлой неделе Юлия Зайцева заявила, что подаст в суд за использование этого названия — нарушение интеллектуальных прав. Теперь конфликт улажен.

Исторический роман Алексея Иванова «Сердце Пармы» впервые был опубликован в 2003 году. Он повествует о покорении Перми Великой Московским княжеством в XV веке.

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