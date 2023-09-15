Сыщик из Москвы едва не погиб в Перми, упав в шахту лифта

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермь приехал 27-летний дознаватель из Москвы. В краевой столице у него была командировка. Ему предстоял разговор с этапированным заключенным по делу о наркотиках.

После перелета сыщик начал плохо себя чувствовать. В два часа ночи он решил пойти в аптеку. Мужчина шел по навигатору, но тот повел его по неудобному пути. В результате он забрел на стройку ЖК "Grand House”.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, там следователь запнулся и упал в шахту лифта. Лежать в шахте пришлось всю ночь. Мужчина получил тяжелые травмы: открытую черепно-мозговую, ушиб мозга и пневмоцифолит. Он также повредил шейку бедра.

Выбраться из шахты удалось только наутро. Сыщику помог охранник, который случайно нашел его.

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