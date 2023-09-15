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НовостиОбщество15 сентября 2023 3:29

Куратором ТКО Прикамья станет работник РЖД

Ранее этот пост почти год занимал Василий Пастух
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новым заместителем министра ЖКХ Пермского края назначат Андрея Летова. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

Андрей Летов ранее был начальником дистанции электроснабжения РЖД. Теперь в МинЖКХ он будет курировать вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами и капремонта.

Бывший замминистра ЖКХ Василий Пастух покинул должность в июле этого года. Он занимал ее с сентября 2022 года.

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