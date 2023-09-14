В ходе СВО погиб 24-летний военнослужащий из Прикамья Антон Сажин

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб 24-летний Антон Сажин из Александровска. Его не стало 13 августа. Однако информация о гибели военнослужащего официально подтвердилась только сейчас. Об этом сообщает администрация муниципального округа.

Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего бойца. Похороны состоятся 17 сентября. Церемония прощания пройдет в Городском дворце культуры с 11.00 часов.

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