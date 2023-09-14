Футболисты «Амкар-Пермь» обыграли «Челябинск» на домашнем поле

Фото: amkar-perm.ru

Сегодня, 14 сентября, «Амкар-Пермь» принимал на домашнем стадионе «Звезда» футбольный клуб «Челябинск». Матч Кубка России по футболу завершился победой пермяков. Игра закончилась со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил нападающий Иван Матюшенко.

Встреча проходила в рамках третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Жеребьевка четвертого раунда пройдет 15 сентября. С данной стадии в борьбу вступают команды из Первой лиги.

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