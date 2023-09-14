Пермские врачи спасли годовалую малышку с врожденным лейкозом

Фото: Минздрав Пермского края

Пермские врачи совместно с коллегами из Москвы спасли годовалую девочку с врожденным лейкозом. За ее жизнь боролись врачи Городской клинической больницы им. М.А. Тверье и Краевой детской клинической больницы. Историей о спасении малышки поделился Минздрав Прикамья.

Маша Вохмина появилась на свет в роддоме больницы им. Тверье в феврале 2022 года. Она родилась на сроке 35 недель, была слабой, а ее вес составлял чуть больше 2 кг. Также наблюдалось увеличение печени и селенки.

– Врачи, принимавшие роды, обнаружили на ее теле сыпь, которая была связана с разрывом внутрикожных сосудов. Кроме того, у ребенка был лейкоцитоз — патологическое увеличение количества лейкоцитов в крови и низкий гемоглобин. После того, как ее осмотрели детские онкологи, был поставлен предварительный диагноз – острый врожденный лейкоз, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

После этого у малышки взяли все необходимые анализы. И диагноз подтвердился. У девочки был острый миелобластный лейкоз. Это рак крови, который отличается высокой агрессивностью и тяжелым течением.

Реаниматолог КДКБ доставил Машу на лечение в отделение неонатальной онкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в Москву. В течение года врачи провели ей шесть курсов высокодозной химиотерапии и сложную трансплантацию костного мозга. При этом донором оказался посторонний человек, так как родительский материал не подошел.

Сейчас девочка уже дома и ее жизни уже ничего не угрожает. Она набирает вес, «догоняет» в развитии своих сверстников и прекрасно себя чувствует. На днях Маше исполнится 1 год и 7 месяцев. Врачи констатируют у неё ремиссию.

По словам главного внештатного детского онколога Минздрава Ольги Рыскаль, врожденный лейкоз – редкое заболевание. Ежегодно онкопатологию в Пермском крае выявляют у 100–120 детей и лишь в 1-3 случаях речь идет о врожденном лейкозе. В зависимости от типа заболевания выстраивается и стратегия лечения новорожденных пациентов.

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