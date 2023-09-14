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НовостиОбщество14 сентября 2023 15:04

В Пермском крае спасатели нашли заблудившегося в лесу грибника

Пенсионер провел в глухом лесу в Прикамье три дня
Екатерина Оборина
Фото: Пермская краевая служба спасения

Фото: Пермская краевая служба спасения

В Пермском крае спасатели вывели из леса, заблудившегося 79-летнего мужчину. Он провел в глухом лесу три дня. Подробности рассказали в Пермской краевой службе спасения.

По предварительной информации, пенсионер ушел в лес за грибами 11 сентября из СНТ «Автодорожник» массива «Алешиха» и заблудился. Сообщение о пропаже грибника поступило 13 сентября.

В первый день поиска Владимир выходил на связь пока не разрядился телефон. На место поисков оперативно выехали спасатели. Также в поисках принимали участие сотрудники полиции и волонтеры.

Около 18.10 часов вечера 13 сентября спасателям удалось найти пострадавшего. Они выяснили состояние здоровья, оказали ему первую помощь и эвакуировали до кареты скорой помощи. К счастью, все закончилось благополучно. Благодаря профессиональным действиям краевых спасателей заблудившийся в лесу Владимир вернулся домой.

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