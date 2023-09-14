Осенью в Перми установят 18 интерактивных стел об истории города

Фото: Администрация Перми

На центральных улицах Перми планируют установить 18 стел, которые будут рассказывать об истории города, а также о его культурных и архитектурных объектах. Их можно будет увидеть в городе уже этой осенью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все стелы будут оснащены интерактивной панелью для получения аудио- и видео-информации о Перми. Дополнительно стелы оборудуют камерами видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб. Также будет возможность выхода в интернет.

Кроме того, в рамках создания туристического кода центра Перми появятся шесть памятных плит с информацией об истории зданий. Их установят на тротуаре по улице Советской. А на улице Монастырской установят брендированные люки, новые скамейки и урны. Также появится архитектурная подсветка.

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