В Прикамье впервые зафиксировано снижение смертности от инсультов

Фото: Минздрав Пермского края

В Пермском крае впервые зафиксирована положительная динамика по всем направлениям лечения инсульта. По данным краевого Минздрава, за семь месяцев 2023 года летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) составила 14,6%. Это на 5% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом специалисты фиксируют положительную динамику как в целом по этой группе заболеваний, так и по каждому типу инсульта, а также видам оказания специализированной помощи с применением хирургических и терапевтических методик.

Наиболее значимые темпы снижения летальности достигнуты в лечении пациентов с геморрагическим инсультом. Смертность снизилась более, чем на 17%. Количество умерших от ишемического инсульта уменьшилось на 8,1%. При этом общая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями на территории Прикамья держится на одном уровне.

По мнению главного анестезиолога-реаниматолога минздрава Романа Энгауса, положительные результаты – это результат выстраивания четкой схемы взаимодействия между больницами Прикамья и специализированными сосудистыми центрами. Также удалось внедрить стандарты и алгоритмы интенсивной терапии при лечении таких пациентов. Отмечается, что за последний год число операций при внутримозговых гематомах в регионе выросло на 150%. По словам специалиста, есть основания полагать, что положительная динамика может сохраниться до конца года.

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