В Пермском крае снова зафиксировали рост цен на бензин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю на заправках Пермского края вновь выросли цены на бензин. С 4 по 10 сентября Росстат зафиксировал повышение стоимости на все виды автомобильного топлива.

Сильнее всего за прошедшую неделю в Прикамье подорожал бензин марки АИ-98 – на 50 копеек за литр. Его можно купить за 62,89 рублей. Бензин марки АИ-92 поднялся в цене на 18 копеек. Его стоимость составляет 50,27 рублей за литр. Цена на топливо марки АИ-95 увеличилась на 30 копеек – до 54,83 рублей. Кроме того, на 50 копеек выросла стоимость дизельного топлива – до 62,89 рублей.

Рост цен на автомобильное топливо был зафиксирован не только в Пермском крае, но и в 79 регионах России. В среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92 составляет 55,21 рублей, АИ-95 – 55,77 рублей, АИ-98 – 67,37 руб., дизельного топлива – 62,64 рублей.

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